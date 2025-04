Ilrestodelcarlino.it - Nel condominio di Tania, i dubbi dei vicini: "La picchiava, l’abbiamo visto uscire di casa"

Un mazzo di fiori colorati lasciati a terra, davanti al palazzo di via Leone Tolstoj. Entrando, nel piccolo atrio, un passeggino in un angolo. Salendo le scale delpopolare, una dopo l’altra si chiudono le porte degli appartamenti, molti non hanno voglia di parlare della tragedia che ha sconvolto ile la città, quando "è caduta la". Questa la frase che girava diin, subito dopo che la 47enne è precipitata dal balconcino del terzo piano, in zona Barca, martedì qualche minuto prima delle 18.30. È stata una dei residenti a chiamare il 112. Il compagno diBattinelli, Faiez Selmi, 36 anni, era lì il giorno in cui lei è morta, ma da quel momento è sparito: si è reso irreperibile e di lui non ci sono tracce. E ora è indagato per istigazione al suicidio.