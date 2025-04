Ilrestodelcarlino.it - Regioni d’Europa, navette potenziate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione di ‘’ è previsto un potenziamento delle linee 4 e 6 del trasporto pubblico locale per stasera e domani allo scopo di favorire il posteggio delle auto nei parcheggi scambiatori “Ippodromo” e “Montefiore”. La Navetta 4 effettuerà le fermate “Ippodromo” e “Curiel” dalle 20:30 alle 22:50, con corse ogni 20 minuti; nella stessa fascia oraria la Navetta 6 effettuerà le fermate “Montefiore” e “Barriera Terminal B”, anche in questo caso con corse ogni 20 minuti. Il biglietto costa 50 centesimi.