Dazi e spopolamento Ma noi teniamo duro

Ilrestodelcarlino.it - "Dazi e spopolamento. Ma noi teniamo duro" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Concluso il ciclo di sette incontri con i soci della Banca di Credito Cooperativo del Piceno, il presidente Sandro Donati ha tracciato un bilancio complessivo dell’iniziativa, ma anche dello stato di salute economico e sociale del territorio. Un’occasione, quella del confronto diretto, che ha coinvolto tutte le aree dove operano le filiali dell’istituto, comprese quelle in Abruzzo e nel Fermano. "Bilancio positivo, con una nutrita partecipazione. Tanto dialogo, anche qualche piccola critica ma sicuramente costruttiva" ha dichiarato Donati. Incontri come questi confermano la natura cooperativa e territoriale della banca, che ha come punto fermo il legame diretto con la propria base sociale. Oggi i soci superano quota 6.100, con una crescita costante favorita anche da agevolazioni mirate per i giovani.

Potrebbe interessarti anche:

Trump - alle 17 in videocollegamento col forum di Davos. E’ allarme per l’annuncio di nuovi dazi

Roma, 23 gennaio 2025 – Alle 17 il neo presidente Usa Donald Trump interverrà da remoto al World Economic Forum di Davos, dove dovrebbe annunciare le sue politiche tra cui nuovi dazi a Messico e ...

Dazi di Trump - Canada e Messico preparano ritorsioni. La Cina protesta : “Le guerre commerciali non hanno vincitori”

Roma, 2 febbraio 2025 - La risposta ai dazi di Trump è arrivata subito da Canada e Messico (Washington ha imposto il 25% per entrambi i Paesi, ndr). Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ...

Governo Meloni - il sondaggio : giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani - per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue

Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli ...

"Dazi e spopolamento. Ma noi teniamo duro". Ne parlano su altre fonti

() "Dazi e spopolamento. Ma noi teniamo duro" - Concluso il ciclo di sette incontri con i soci della Banca di Credito Cooperativo del Piceno, il presidente Sandro Donati ha tracciato un bilancio complessivo dell’iniziativa, ma anche dello stato di ...

(Come indicato da ilsole24ore.com:) Dazi: Meloni, attenzione a non trovare soluzioni che ci penalizzino di piu' - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - "Non c'e' dubbio che per noi i dazi siano un problema perche' siamo una nazione esportatrice. Il tema che io cerco di porre sul quale non ho francamente ...