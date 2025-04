Dove vedere la Superbike oggi in tv | orari 12 aprile programma GP Olanda 2025 streaming

oggi, sabato 12 aprile, al TT di Assen si disputeranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Olanda 2025, valido come terzo round stagionale del Mondiale Superbike. L’iconico circuito olandese sarà teatro di un nuovo capitolo della sfida per il titolo iridato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, separati al momento da 29 punti in favore dell’azzurro.LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI Superbike ALLE 11.00 E ALLE 14.00L’emiliano della Ducati, mai peggio di secondo sin qui nelle sei manche andate in scena tra Phillip Island (tripletta) e Portimao (sempre 2° in scia a Toprak), è andato molto forte nelle prove libere del venerdì e sembra in grado di poter mettere in seria difficoltà il rivale turco della BMW non solamente in qualifica sul giro secco ma anche sulla lunga distanza in gara. Oasport.it - Dove vedere la Superbike oggi in tv: orari 12 aprile, programma GP Olanda 2025, streaming Leggi su Oasport.it Quest’, sabato 12, al TT di Assen si disputeranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’, valido come terzo round stagionale del Mondiale. L’iconico circuito olandese sarà teatro di un nuovo capitolo della sfida per il titolo iridato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, separati al momento da 29 punti in favore dell’azzurro.LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DIALLE 11.00 E ALLE 14.00L’emiliano della Ducati, mai peggio di secondo sin qui nelle sei manche andate in scena tra Phillip Island (tripletta) e Portimao (sempre 2° in scia a Toprak), è andato molto forte nelle prove libere del venerdì e sembra in grado di poter mettere in seria difficoltà il rivale turco della BMW non solamente in qualifica sul giro secco ma anche sulla lunga distanza in gara.

Potrebbe interessarti anche:

Percorsi abilitanti 2024/25 : gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile]

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno ...

I vigili tornano in corso Finocchiaro Aprile - sequestrati 700 chili di frutta e verdura : due denunce

Sono scesi in campo 24 agenti che, in una mattinata, hanno sottoposto a controllo le attività commerciali e gli ambulanti di corso Finocchiaro Aprile dove sono stati sequestrati complessivamente ...

Red Bull Ibiza Royale : ad aprile la corsa a ostacoli più folle di sempre

Ad aprile 2025 l’isola di Ibiza accoglierà la corsa ad ostacoli più temeraria mai concepita. È Red Bull Ibiza Royale, un percorso divertentissimo e arricchito da challenge stravaganti, che ...

Sbk Portimao 2025 orari in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky, Now e TV8). Sport in tv oggi 14 marzo: orari e programma. MotoGP e SBK in azione dove vederli in streaming. Dove vedere la MotoGP oggi gratis in tv e orari: GP dell'Indonesia trasmesso in diretta da TV8? Gara del 29 settembre anche in streaming. Sbk Phillip Island 2025 orari in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky e TV8). Dove vedere la MotoGP oggi gratis in tv e orari: GP della Thailandia trasmesso in diretta da TV8? Gara del 27 ottobre anche in streaming. Sbk Magny-Cours 2024 oggi in tv: gli orari e vedere le gare in diretta e in differita (Sky, Now, TV). Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala oasport.it:) Superbike oggi in tv, GP Olanda 2025: orari Superpole e gara-1, programma, streaming - Quest'oggi, sabato 12 aprile, al TT di Assen si disputeranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d'Olanda 2025, valido come terzo round stagionale del ...

(Secondo quanto riportato da oasport.it:) Sport in tv oggi (venerdì 11 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 11 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ...

(L’agenzia sport.sky.it ha pubblicato che:) Superbike, round dell'Olanda LIVE su Sky: gli orari e la guida tv - Terzo round della stagione. Bulega e Razgatlioglu arrivano ad Assen con tre vittorie a testa. L’italiano della Ducati è in testa alla classifica del mondiale piloti. Grande attesa per le tre gare, ...