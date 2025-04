Oggi 12 aprile è San Zeno | patrono di Verona opera miracoli ed esorcismi

Zeno è stato un vescovo proveniente dall’Africa e diventato il patrono della città di Verona. Difensore della fede, ha lottato duramente contro le eresie del suo tempo. Nonostante siano poche le informazioni relative a san Zeno, la cui memoria liturgica si celebra nella giornata di Oggi 12 aprile, è un santo famoso e venerato . L'articolo Oggi 12 aprile è San Zeno: patrono di Verona, opera miracoli ed esorcismi proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Oggi 12 aprile è San Zeno: patrono di Verona, opera miracoli ed esorcismi Leggi su Lalucedimaria.it Sanè stato un vescovo proveniente dall’Africa e diventato ildella città di. Difensore della fede, ha lottato duramente contro le eresie del suo tempo. Nonostante siano poche le informazioni relative a san, la cui memoria liturgica si celebra nella giornata di12, è un santo famoso e venerato . L'articolo12è Sandiedproviene da La Luce di Maria.

