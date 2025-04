Oro rubato in casa e rivenduto badante denunciata

casa. Considerata l’assenza di segni di effrazione e la mancanza di tracce riconducibili a intrusioni dall’esterno, l’attenzione si è rapidamente focalizzata sulle persone che abitualmente frequentavano l’abitazione. L’uomo si è quindi rivolto alla Polizia, che ha dato il via a una serie di accertamenti presso vari esercizi commerciali ‘compro oro’ della zona. Ilrestodelcarlino.it - Oro rubato in casa e rivenduto, badante denunciata Leggi su Ilrestodelcarlino.it Grazie all’intervento della squadra amministrativa della Questura di Ascoli, è stato possibile recuperare una serie di monili in oro sottratti dall’abitazione di un’anziana signora di 81 anni. La presunta responsabile del furto sarebbe una donna di 47 anni, italiana, impiegata come collaboratrice domestica presso l’abitazione della vittima. L’allarme è scattato quando il figlio dell’anziana ha scoperto la scomparsa di alcuni gioielli custoditi in. Considerata l’assenza di segni di effrazione e la mancanza di tracce riconducibili a intrusioni dall’esterno, l’attenzione si è rapidamente focalizzata sulle persone che abitualmente frequentavano l’abitazione. L’uomo si è quindi rivolto alla Polizia, che ha dato il via a una serie di accertamenti presso vari esercizi commerciali ‘compro oro’ della zona.

