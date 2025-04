Traffico Roma del 12-04-2025 ore 07 | 30

Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto non si rilevano particolari difficoltà in queste ore sulle strade della capitale il Traffico risulta scorrevole anche sull'intero anello del raccordo anulare Vi ricordo che a Monte Mario per lavori alla rete fognaria resta chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore e via Stresa al momento non si conosce la data esatta della riapertura possibili le ripercussioni in tutta l'area circostante nei momenti di Traffico più intenso fuori città attenzione alla nebbia in banchi sulla A1 tra Orte e Viviano e tra Frosinone e Caianello dettagli di queste ed altre notizie sul sito Roma.luceverde.it da Massimo Beschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde/2025/04/12/filef4d4944d-aa78-488e-a98e-36278e23bcb6PmCADtRuPor227isbeB. Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2025 ore 07:30 Leggi su Romadailynews.it LuceverdeBuongiorno e ben trovati all'ascolto non si rilevano particolari difficoltà in queste ore sulle strade della capitale ilrisulta scorrevole anche sull'intero anello del raccordo anulare Vi ricordo che a Monte Mario per lavori alla rete fognaria resta chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore e via Stresa al momento non si conosce la data esatta della riapertura possibili le ripercussioni in tutta l'area circostante nei momenti dipiù intenso fuori città attenzione alla nebbia in banchi sulla A1 tra Orte e Viviano e tra Frosinone e Caianello dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo Beschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/12/filef4d4944d-aa78-488e-a98e-36278e23bcb6PmCADtRuPor227isbeB.

