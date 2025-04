Ecco i fondi per i progetti sociali | dai disabili ai detenuti

progetti sociali nella prima tranche dei contributi 2025. La Giunta ha deliberato l’erogazione a favore di enti del terzo settore impegnati in iniziative rivolte a persone vulnerabili, tra cui disabili, anziani, detenuti e senzatetto. Il contributo più cospicuo, pari a 15.000 euro, è stato assegnato alla Fondazione Caritas San Benedetto ETS, che utilizzerà le risorse per potenziare servizi primari rivolti a chi si trova in condizioni di forte disagio economico o abitativo. Tra le attività finanziate: mensa sociale, pacchi viveri, vestiario, docce, barberia e consulenze per orientamento e assistenza. All’Associazione Il Germoglio ODV sono stati riconosciuti 4.500 euro per il progetto ’Ricominciamo dal verde’, che coinvolge detenuti in percorsi di reinserimento sociale attraverso la cura di aree verdi cittadine. Ilrestodelcarlino.it - Ecco i fondi per i progetti sociali: dai disabili ai detenuti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il Comune di San Benedetto ha stanziato 22.000 euro per sostenere cinquenella prima tranche dei contributi 2025. La Giunta ha deliberato l’erogazione a favore di enti del terzo settore impegnati in iniziative rivolte a persone vulnerabili, tra cui, anziani,e senzatetto. Il contributo più cospicuo, pari a 15.000 euro, è stato assegnato alla Fondazione Caritas San Benedetto ETS, che utilizzerà le risorse per potenziare servizi primari rivolti a chi si trova in condizioni di forte disagio economico o abitativo. Tra le attività finanziate: mensa sociale, pacchi viveri, vestiario, docce, barberia e consulenze per orientamento e assistenza. All’Associazione Il Germoglio ODV sono stati riconosciuti 4.500 euro per il progetto ’Ricominciamo dal verde’, che coinvolgein percorsi di reinserimento sociale attraverso la cura di aree verdi cittadine.

