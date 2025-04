La maxi truffa dei migranti FdI e Lega portano il caso in Parlamento

migranti in Calabria, il caso arriva in Parlamento: sia la Lega che Fratelli d'Italia, infatti, hanno deciso di presentare un'interrogazione dopo che la Corte dei Conti ha condannato la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per un affare spacciato come accoglienza di extracomunitari che, dal 2006 al 2015, ha fruttato ai paladini delle frontiere aperte ben 35 milioni. Si sa bene, infatti, cosa si cela sotto la parola inclusione tanto cara alla sinistra. Si nasconde un sistema di truffe e false fatturazioni. Quel sistema che si regge sul business e non sulla volontà di dare una seconda vita a chi viene nel nostro Paese. La Confederazione è ritenuta corresponsabile delle gravi condotte messe in atto da associazioni e imprenditori locali «in quanto firmataria delle convenzioni con la Prefettura che poi ha subappaltato alla Fraternita di Misericordia di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, per la gestione di alcuni centri per richiedenti asilo e per l'identificazione ed espulsione».

