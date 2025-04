Lorenzo Spolverato difende Shaila | Non mi piace quello che sta accadendo

Lorenzo Spolverato, che si prende la scena per difendere l’ex compagna Shaila Gatta, finita nel tritacarne mediatico dopo l’uscita dal programma.Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: cosa è successo davveroIn un’intervista che ha fatto sbandare i follower più devoti, Shaila Gatta ha fatto quello che pochi hanno il coraggio di fare: ha ribaltato il tavolo, le sedie e pure la tovaglia (metaforicamente). Fine del bon ton, fine delle mezze verità sussurrate con voce da yoga influencer: ha raccontato a muso duro una relazione che, dietro la patina dl Gf, non poteva andare avanti. Ha parlato di giochi mentali, di pressioni striscianti, di scelte imposte che le cadevano addosso come vestiti cuciti addosso a qualcun’altra. Dilei.it - Lorenzo Spolverato difende Shaila: “Non mi piace quello che sta accadendo” Leggi su Dilei.it L’esperienza nel loft più spiato d’Italia è finita, ma le sue scorie continuano a colpire. Non bastavano le confessioni tra le lacrime, i post criptici e le interviste rivelatrici: adesso a dire la sua è, che si prende la scena perre l’ex compagnaGatta, finita nel tritacarne mediatico dopo l’uscita dal programma.Gatta e: cosa è successo davveroIn un’intervista che ha fatto sbandare i follower più devoti,Gatta ha fattoche pochi hanno il coraggio di fare: ha ribaltato il tavolo, le sedie e pure la tovaglia (metaforicamente). Fine del bon ton, fine delle mezze verità sussurrate con voce da yoga influencer: ha raccontato a muso duro una relazione che, dietro la patina dl Gf, non poteva andare avanti. Ha parlato di giochi mentali, di pressioni striscianti, di scelte imposte che le cadevano addosso come vestiti cuciti addosso a qualcun’altra.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello - Amanda Lecciso si scontra con Lorenzo Spolverato : "Pensi solo al gioco" (VIDEO)

Al GF non si placano le incomprensioni tra gli inquilini e questa volta protagonisti di uno scontro sono Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato.

Dal Grande Fratello a Le Iene - Lorenzo Spolverato nuovo inviato?

Lorenzo Spolverato nuovo inviato de Le Iene? L'articolo Dal Grande Fratello a Le Iene, Lorenzo Spolverato nuovo inviato? proviene da Novella 2000.

Mister Movie | Grande Fratello - Lorenzo Spolverato Eliminato e Duello Finale al Femminile!

Zeudi Fuori! La Casa Trema per i Finalisti La tensione era palpabile! La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha scosso gli equilibri, con un'eliminazione che nessuno si aspettava. Zeudi, una ...

Lorenzo Spolverato difende Shaila Gatta: "Non sta bene. Basta con gli insulti, sono giorni difficili". Lorenzo Spolverato difende Shaila: “Non mi piace quello che sta accadendo”. Grande Fratello, Ilaria Galassi difende Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo Spolverato. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rompe il silenzio su Shaila: “Scelgo di non farmi influenzare”. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato attacca Zeudi Di Palma: “Con Shaila non è stata sincera”. GF, Lorenzo attacca Helena e Jessica la difende: “Voglio vomitare”. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da notizie.it:) Lorenzo Spolverato difende Shaila Gatta dopu à Big Brother - Lorenzo Spolverato esprime il suo supporto per Shaila Gatta, affrontando le critiche ricevute dopo il Grande Fratello.

(Il quotidiano fanpage.it ha riportato che:) Lorenzo Spolverato difende Shaila Gatta: “Non sta bene. Basta con gli insulti, sono giorni difficili” - Dopo lo sfogo di Shaila Gatta pubblicato nel pomeriggio, Lorenzo Spolverato è intervenuto con una story per prendere le difese della sua ex e per chiedere ...

(In base alle informazioni di comingsoon.it:) Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Voglio bene a Shaila, vi chiedo di fermarvi" - Dopo il doloroso sfogo di Shaila Gatta, arriva il post di Lorenzo Spolverato in difesa della sua ex fidanzata, travolta dalle critiche dopo la fine del Grande Fratello.