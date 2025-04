Il risveglio del capitalismo italiano

italiano acquista l’intera proprietà di un altro di gran rango, anche se un po’ arrugginito, per rilanciarlo quanto merita. La family Prada, una delle sei maggiori del fashion, acquisendo lo storico marchio Versace ha dimostrato quanto il grande capitalismo nostrano, ricco e brillante fino a pochi decenni fa, abbia ancora munizioni eccezionali per riportarsi - almeno in certi comparti - ai vertici mondiali e nel caso del fashion, nelle sue più ampie declinazioni, di essere in grado di gareggiare con Lvmh della famiglia Arnault, Kering dei Pinault, mentre restano di un’altra costellazione Hermes e Chanel, il primo quotato a Parigi, il secondo fuori dalla Borsa. Prada ha reputazione, capacità manageriale, disponibilità finanziarie per rilanciare Versace e grazie all’acquisizione avvicinarsi ai colossi transalpini. Ilgiorno.it - Il risveglio del capitalismo italiano Leggi su Ilgiorno.it Villois Evviva, finalmente, dopo decenni, un grande top player a capitaleacquista l’intera proprietà di un altro di gran rango, anche se un po’ arrugginito, per rilanciarlo quanto merita. La family Prada, una delle sei maggiori del fashion, acquisendo lo storico marchio Versace ha dimostrato quanto il grandenostrano, ricco e brillante fino a pochi decenni fa, abbia ancora munizioni eccezionali per riportarsi - almeno in certi comparti - ai vertici mondiali e nel caso del fashion, nelle sue più ampie declinazioni, di essere in grado di gareggiare con Lvmh della famiglia Arnault, Kering dei Pinault, mentre restano di un’altra costellazione Hermes e Chanel, il primo quotato a Parigi, il secondo fuori dalla Borsa. Prada ha reputazione, capacità manageriale, disponibilità finanziarie per rilanciare Versace e grazie all’acquisizione avvicinarsi ai colossi transalpini.

Potrebbe interessarti anche:

La curva chiama Italiano : “Il pubblico è il 12° uomo in campo - che piacere la gente così felice”

Bologna, 1 febbraio 2025 – La curva che lo chiama a gran voce, un altro pallone “regalato” a fine partita ai tifosi e altri tre punti per Vincenzo Italiano che guida il suo Bologna ad un altro ...

Serena Di Fabio da record : fissa il nuovo primato italiano juniores dei 3000 indoor

Inizio 2025 da urlo per l'astroi nascente dell'atletica leggera abruzzese ed italiana. E' infatti senza dubbio un debutto da record per la giovane marciatrice Serena Di Fabio, già campionessa ...

Lesione completa del crociato - 6 mesi di stop per un bomber italiano!

Gravissimo infortunio per il bomber azzurro, lesione totale del crociato e arrivederci alla prossima stagione. Ecco le ultime. Quando un giocatore subisce un grave infortunio non è mai una bella ...

Il risveglio del capitalismo: la filosofia «woke» che addormenta gli utili. Con Fabrizio Palenzona il capitalismo italiano prova a uscire dal suo letargo. Franco Barnabè presenta il suo ultimo libro a Pianezza. Pierre Bourdieu e il risveglio militante di un «homo academicus». Slavoj Žižek: i bloccanti della pubertà sono capitalismo woke. Ne parlano su altre fonti