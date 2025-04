Forum a San Patrignano Il futuro è sostenibile

sostenibile nell'era dei dazi e del profondo cambiamento del mercato globale. A San Patrignano torna il Sustainable Economy Forum. L'evento di Confindustria si svolgerà giovedì. L'intento è mostrare la possibilità di una via in cui l'economia sia sostenibile per l'ambiente e per la comunità. Dunque un'economia che favorisca la crescita del Paese e il benessere delle persone, in grado di affrontare le sfide che oggi più che mai derivano dalle crisi internazionali e da quelle legate alla competitività europea. Il palco di Sanpa diventerà un luogo importante dove confrontarsi. E' attesa il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Ad aprire la giornata Letizia Moratti co-fondatrice della Fondazione San Patrignano, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, e Michele de Pascale presidente della Regione.

