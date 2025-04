Ilgiorno.it - "Ucciso dalla mafia, ma almeno Peppino ha ottenuto giustizia e verità"

, anti, amicizie e speranze. Sono gli elementi emersiserata pubblica al teatro comunale, con la presenza di Salvo Vitale e Faro Di Maggio (al centro nella foto), compagni diImpastato a Radio Aut. L’incontro è stato organizzato e moderato da Silvia Gissi, presidente dell’associazione “Impastato e Adriana Castelli“. I due compagni storici – e co-fondatori di radio Aut con Impastato – hanno ricreato con le parole, l’atmosfera di fine anni ’70, in cui laera presente e rispettata da tante persone, intimorite da minacce e pressioni psicologiche. E Impastato si è sempre rifiutato, anche per esperienze di vicinanza allain famiglia, di stare a certi ricatti. Si è sempre opposto. E l’ha pagata. Una sera era atteso in radio e il suo ritardo non giustificato fece pensare al peggio.