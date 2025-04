Le big del risparmio spingono la scalata Mps

Laverita.info - Le big del risparmio spingono la scalata Mps Leggi su Laverita.info Dopo Algebris di Serra, anche Pimco, il colosso Usa delle gestioni che detiene l’1,5% di Siena, si schiera a favore dell’Ops su Mediobanca in vista dell’assemblea del 17. Segnale di fiducia per l’ad Lovaglio. Decisiva la posizione di Banco e Anima.

