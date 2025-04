Metropolitanmagazine.it - Svolta nell’omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è indagato

La notizia che si attendeva da giorni l’ha diffusa per prima la trasmissione televisiva di Retequattro “Quarto grado”:è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta per la morte di, sua moglie, uccisa il 14 dicembre 2021 e risultata scomparsa per tre settimane, per poi essere ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, avvolta in sacchi neri. Nelle scorse settimane, è emerso come la perizia collegiale guidata dall’anatomotatologa Cristina Cattaneo abbia rilevato che si sia trattato di omicidio – e non di suicidio, come in precedenza si è– e che la donna sarebbe stata aggredita e sia rimasta per quelle tre settimane nel boschetto.“In via di elevata probabilità” la sessantatreenne è morta “nella mattinata del 14 dicembre 2021 entro quattro ore dalla colazione”.