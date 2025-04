Scuola paritaria in crisi perché l’Italia rischia di perdere 11 000 istituti e 770 000 studenti Suor Alfieri | Libertà di scelta educativa a rischio INTERVISTA

Alfieri, ai microfoni di Orizzonte Scuola, a margine del convegno sulle Nuove Indicazioni Nazionali, ha denunciato una situazione critica.L'articolo Scuola paritaria in crisi, perché l’Italia rischia di perdere 11.000 istituti (e 770.000 studenti). Suor Alfieri: “Libertà di scelta educativa a rischio”. INTERVISTA . Leggi su Orizzontescuola.it A venticinque anni dall’introduzione della legge sulla parità scolastica, il pluralismo educativo in Italia rimane un obiettivo lontano. Anna Monia, ai microfoni di Orizzonte, a margine del convegno sulle Nuove Indicazioni Nazionali, ha denunciato una situazione critica.L'articoloindi11.000(e 770.000).: “di”.

Potrebbe interessarti anche:

Suor Alfieri contro l’asterisco : “Aberrante strumento ideologico - la scuola deve difendere la lingua e non essere schiava delle élite”

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato una circolare che vieta l’uso di asterischi (*) e schwa (?) nelle comunicazioni ufficiali delle scuole, ribadendo l’importanza di attenersi alle ...

Suor Alfieri : “La scuola paritaria? Un’opera fondata sulla libertà di scelta. Serve sussidiarietà - non filantropia”

"Chi strumentalizza Don Milani per attaccare il finanziamento alle scuole paritarie non conosce la storia della scuola", afferma Suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche, in ...

Testaccio - studente 17enne accoltellato dopo una rissa a scuola

Una rissa scoppiata a scuola e finita nel sangue. Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato questo pomeriggio nel quartiere Testaccio di Roma. È successo poco dopo le 14, quando il ragazzo, di ...

«Decisivo sostenere la paritaria: la crisi economica la sta distruggendo». Che cosa c’è dietro ai numeri delle scuole paritarie in crisi. Bonus scuola alle famiglie che iscrivono i figli alle paritarie, la proposta fa discutere. Settore non statali in crisi: ne chiudono 200 ogni anno, ma aumentano gli iscritti alla Secondaria. Monza e il grido di aiuto delle scuole paritarie: «Lo Stato ci dia una mano o si chiude». Scuole paritarie, i riflessi della crisi economica: in 25 anni perso il 35,1% degli allievi. Più soldi pubblici alle paritarie, i gestori ne chiedono altri: c’è crisi, 200 istituti hanno chiuso! Il 12 marzo Corte Ue su servizio docenti. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di ilsussidiario.net si apprende che:) SCUOLA/ Paritarie, perché 25 anni dopo c’è una libertà di scelta ancora tradita? - 10 marzo 2025: cosa succede oggi? Succede che ancora oggi le famiglie meno abbienti non possono accedere alle scuole paritarie perché non se lo possono permettere, succede che le scuole paritarie ...

(Dalle pagine di ilsussidiario.net si apprende che:) Alla scuola non possiamo rinunciare - Rischiamo di non avere neppure più il coraggio di alzare la testa per affermare che la libertà della persona, la pace, gli equilibri democratici, sono un bene irrinunciabile e che le norme condivise ...