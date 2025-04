Juventus-Lecce | formazioni dove vederla in tv e streaming

Juventus-Lecce (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A,. Leggi su Calciomercato.com (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A,.

Roma vista Lecce - dubbio attacco per Ranieri : poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve ...

Juventus-Lecce - ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni - orario e dove vederla

Torino, 11 aprile 2025 - All’Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ...

Classifica aggiornata Serie A : come cambia per la Juventus dopo Genoa Lecce

di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus (impegnata domenica alle 18 sul campo della Fiorentina) dopo l’anticipo Genoa Lecce La ventinovesima giornata ...

