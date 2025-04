Unione Europea è ora di costruire un impianto giuridico costituzionale

Ilgiorno.it - Unione Europea, è ora di costruire un impianto giuridico costituzionale Leggi su Ilgiorno.it Riccardi La guerra in Ucraina ha coinvolto l’Europa che ha finanziato massicciamente Kiev con l’invio di armi a difesa. L’ascesa alla presidenza di Trump ha dato una scossa svegliando dal dolce torpore il Vecchio Continente che potrebbe non contare più sulla protezione dello “zio Sam“. La Casa Bianca non vuole essere ancora il principale sostenitore della Nato. Gli alleati devono allargare i cordoni della borsa incrementando i contributi fino al 5% del Pil. Riteniamo che le sparate di Trump siano indirizzate all’interno, con lo sguardo rivolto al 20.9.2026, data delle elezioni di medio termine. Importante tornata perché i repubblicani mantengano la maggioranza del Congresso favorendo l’applicazione della politica del presidente. La seconda guerra mondiale iniziò l’1.9.1939 con l’invasione nazista della Polonia.

Unione Europea, è ora di costruire un impianto giuridico costituzionale. Allarme russo È arrivato il momento di costruire un’unione europea della difesa, dice von der Leyen. Von der Leyen: "Costruire Ue di difesa, dobbiamo spendere oltre 3% del Pil, Putin vicino ostile". RearmEu, Von der Leyen: 'Putin vicino ostile'. Protesta M5S in aula. Il talento innato della Ue: costruire regole che poi non rispetta. È arrivata l'ora: basta con l'unanimità. Riarmo Unione europea, Eurocamera approva risoluzione. Ne parlano su altre fonti

