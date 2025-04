Amorim spiega il ruolo enorme dei fan del Man United dopo incidente vs Newcastle

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-11 17:30:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Rubenha elogiato Joshua Zirkzee e ha affermato che la reazione dei fan del Manchesterall’attaccante è stata “molto importante” da quando è stato sostituito33 minuti nella sconfitta per 2-0 a casa ail 30 dicembre.L’International Paesi Bassi Zirkzee ha segnato il suo settimo gol della stagione in tutte le competizioni per portare loin anticipo nel loro pareggio per 2-2 al Lione nella Europa League giovedì, tre giorni prima di visitare(16:30 BST), quando il 23enne tenterà di segnare per la prima volta in 19 apparizioni in Premier League se si presenta.Offerte di scommesse in Champions League – Migliori siti di scommesse nel Regno Unito per le finali dell’UCL Quarter“Sta facendo un ottimo lavoro, ma una cosa molto importante è stato il modo in cui i fan hanno reagitoquell’”, ha detto, che ha sostituito Zirkzee con Kobbie Maineoche loaveva concesso due volte all’interno dei 19 minuti di apertura della quarta partita di campionato di casa del portoghese in carica.