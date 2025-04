NBA i risultati della notte 12 aprile | i Lakers si prendono il 3posto triple doppie di Jokic e Antetokounmpo

notte NBA che ha visto scendere in campo tutte le squadre per il loro penultimo impegno stagionale. Continua la lotta per evitare il Play-In nella Western Conference. Chi si mette al sicuro, guadagnando sicuramente la terza posizione sono i Los Angeles Lakers, che spazzano via una Houston con tantissime assenze e già certa del secondo posto. Finisce 140-109 per i Lakers con un Luka Doncic da 39 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, mentre un po’ di preoccupazione c’è per l’infortunio di LeBron James, rimasto in campo per 22 minuti, anche se non sembra essere nulla di grave.Dietro ai Lakers in classifica ci sono i “cugini” dei Clippers, che ottengono la sesta vittoria consecutiva e soprattutto vincono una partita fondamentale per la loro classifica, visto che sono attualmente quarti. Oasport.it - NBA, i risultati della notte (12 aprile): i Lakers si prendono il 3°posto, triple doppie di Jokic e Antetokounmpo Leggi su Oasport.it Sono quindici le partite di unaNBA che ha visto scendere in campo tutte le squadre per il loro penultimo impegno stagionale. Continua la lotta per evitare il Play-In nella Western Conference. Chi si mette al sicuro, guadagnando sicuramente la terza posizione sono i Los Angeles, che spazzano via una Houston con tantissime assenze e già certa del secondo posto. Finisce 140-109 per icon un Luka Doncic da 39 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, mentre un po’ di preoccupazione c’è per l’infortunio di LeBron James, rimasto in campo per 22 minuti, anche se non sembra essere nulla di grave.Dietro aiin classifica ci sono i “cugini” dei Clippers, che ottengono la sesta vittoria consecutiva e soprattutto vincono una partita fondamentale per la loro classifica, visto che sono attualmente quarti.

Potrebbe interessarti anche:

NBA - i risultati della notte (10 marzo) : vittoria esterna dei Pistons di Fontecchio - Gilgeous-Alexander ne segna 40 e batte i Nuggets di Jokic

Otto sono le partite completate per la NBA tra la serata italiana di ieri domenica 9 marzo e le prime ore di oggi lunedì 10 marzo, con il nostro portacolori Simone Fontecchio impegnato con i suoi ...

NBA - i risultati della notte (11 febbraio) : Doncic debutta in maglia Lakers - vincono tutte le squadre al vertice

Sono dieci le partite disputate in questa notte NBA. Vero, ci sono state tante grandi performance, e altrettanto vero, ci sono state partite da ricordare per la loro dose di combattività reciproca. ...

NBA - i risultati della notte (11 marzo) : Nuggets battono Thunder - cadono i Lakers

Ben 12 le partite andate in scena in una notte NBA ricchissima di eventi, e dopo la quale si entra ufficialmente in poco più di un mese tutto da vivere per quel che riguarda le varie corse playoff e ...

I Lakers battono Houston, Jokic trascina Denver. Memphis rimonta i Twolves, vincono Suns e Pistons. I risultati. OKC travolde Memphis, i Cavs fanno 12 di fila. 12 vittorie di fila per i Cavs, Golden State batte Detroit. I risultati. I Cavs a 15 vittorie di fila, Bucks ko a Indiana. I risultati della notte, mercoledì 12 marzo 2025 - Cleveland fa 15 in fila, ok Detroit, Indiana e New Orleans. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da oasport.it:) NBA, i risultati della notte (12 aprile): i Lakers si prendono il 3°posto, triple doppie di Jokic e Antetokounmpo - Sono quindici le partite di una notte NBA che ha visto scendere in campo tutte le squadre per il loro penultimo impegno stagionale. Continua la lotta per ...

(Il quotidiano sport.sky.it ha riportato che:) NBA, risultati della notte: Edwards trascina Minnesota a Memphis, Indiana insidia New York - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Edwards trascina Minnesota a Memphis, Indiana insidia New York ...

(A darne comunicazione è sport.sky.it:) NBA, risultati della notte: Doncic trascina i Lakers a Dallas, crollo di Golden State - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Doncic trascina i Lakers a Dallas, crollo di Golden State ...