Mission | Impossible – The Final Reckoning | Incassi record in vista per l’addio di Tom Cruise?

Mission: Impossible – The Final Reckoning, si prepara a un debutto colossale. Questo film, sequel di Dead Reckoning, è presentato come il capitolo conclusivo della saga, anche se il futuro della serie rimane incerto. Missione Incassi: Previsti 100 milioni di dollari nel weekend di debuttoLe prime proiezioni indicano un incasso di almeno 100 milioni di dollari nel weekend del Memorial Day. Se queste previsioni si rivelassero corrette, Final Reckoning segnerebbe la miglior partenza nella storia della saga, superando i 61 milioni di dollari di Mission: Impossible – Fallout. Un incasso del genere potrebbe quasi eguagliare l'intero incasso del Memorial Day dell'anno precedente, pari a 132,2 milioni di dollari. Fattori chiave per il successo al botteghinoIl successo potenziale di Mission: Impossible – The Final Reckoning è determinato da diversi elementi. Leggi su Mistermovie.it Dopo un risultato al botteghino inferiore alle aspettative per l'ultimo capitolo,– The, si prepara a un debutto colossale. Questo film, sequel di Dead, è presentato come il capitolo conclusivo della saga, anche se il futuro della serie rimane incerto.: Previsti 100 milioni di dollari nel weekend di debuttoLe prime proiezioni indicano un incasso di almeno 100 milioni di dollari nel weekend del Memorial Day. Se queste previsioni si rivelassero corrette,segnerebbe la miglior partenza nella storia della saga, superando i 61 milioni di dollari di– Fallout. Un incasso del genere potrebbe quasi eguagliare l'intero incasso del Memorial Day dell'anno precedente, pari a 132,2 milioni di dollari. Fattori chiave per il successo al botteghinoIl successo potenziale di– Theè determinato da diversi elementi.

