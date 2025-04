M5S e sinistra | | Passo indietro sul candidato

Passo indietro per farne dieci in avanti". Così Movimento 5 Stelle, Dipende da Noi e Rifondazione Comunista si rivolgono al Pd e al suo candidato governatore, Matteo Ricci, chiedendo che si ragioni insieme anche sul nome di chi dovrà sfidare Francesco Acquaroli alle elezioni regionali. "Stiamo lavorando per costruire un progetto comune, una proposta nuova e discontinua per le Marche – scrivono il coordinatore regionale M5S Giorgio Fede, i coordinatori di Dipende da Noi, Roberto Mancini (foto) e Paola Petrucci, e i segretari marchigiani del PRC, Rossana Montecchiani e Gabriele Marcozzi –. Dovremo farlo insieme, proseguendo sia nel tavolo programmatico tra le forze politiche, sia nel dialogo con le forze sociali, culturali e civili più vive delle Marche. Insieme si sta cercando di realizzare un programma alternativo all’oscura e fallimentare esperienza di governo nelle Marche delle destre, ma anche capace a dare risposte ai tanti problemi irrisolti del passato che hanno aperto la strada all’attuale compagine di governo". Ilrestodelcarlino.it - M5S e sinistra:: "Passo indietro sul candidato" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Fare tutti unper farne dieci in avanti". Così Movimento 5 Stelle, Dipende da Noi e Rifondazione Comunista si rivolgono al Pd e al suogovernatore, Matteo Ricci, chiedendo che si ragioni insieme anche sul nome di chi dovrà sfidare Francesco Acquaroli alle elezioni regionali. "Stiamo lavorando per costruire un progetto comune, una proposta nuova e discontinua per le Marche – scrivono il coordinatore regionale M5S Giorgio Fede, i coordinatori di Dipende da Noi, Roberto Mancini (foto) e Paola Petrucci, e i segretari marchigiani del PRC, Rossana Montecchiani e Gabriele Marcozzi –. Dovremo farlo insieme, proseguendo sia nel tavolo programmatico tra le forze politiche, sia nel dialogo con le forze sociali, culturali e civili più vive delle Marche. Insieme si sta cercando di realizzare un programma alternativo all’oscura e fallimentare esperienza di governo nelle Marche delle destre, ma anche capace a dare risposte ai tanti problemi irrisolti del passato che hanno aperto la strada all’attuale compagine di governo".

