Quotidiano.net - Il viaggio di Giorgia Meloni a Washington. I buoni rapporti contano molto Leggi su Quotidiano.net Roma, 12 aprile 2025 – Da oltre un secolo gli Stati Uniti vengono riconosciuti come la nazione più potente e democratica del mondo. I bilanciamenti costituzionali regolano i poteri del suo presidente, la libertà, la tecnologia, la capacità militare, la concentrazione di cervelli arrivati da ogni continente ne hanno fatto un campione indiscutibile. "Se Mussolini avesse visto l’elenco telefonico di New York – diceva Giovanni Ansaldo – non sarebbe mai entrato in guerra". Per decenni ci siamo arrovellati intorno all’equilibrio nucleare delle superpotenze che ha salvaguardato la pace nel mondo. E mentre aspettavamo da Trump la pace immediata in Ucraina e a Gaza (obiettivi per ora falliti), lui ci dimostra di essere il vero sovrano del mondo senza schierare armate di terra, di mare e d’aria, ma solo sventolando un cartello con i dazi inflitti a tutto il pianeta.

Giorgia Meloni e l’idea dei soldati in Ucraina : il viaggio da Trump e il no di Salvini

Giorgia Meloni valuta l’ipotesi di inviare soldati italiani in Ucraina per il Cessate il fuoco. La richiesta arriva naturalmente da Donald Trump. Il posizionamento di truppe sul terreno è stato già ...

