Ilrestodelcarlino.it - Arrt, ecco il nuovo consiglio. Il presidente è Leonardo Belli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, fondatore dell’omonima aziendaDeco’, già assessore comunale, giàAssiprov, ildell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori. Viceè invece Michele Messina, da sempre nel mondo dell’energia per aziende nazionali ed estere ricoprendo ruoli dirigenziali e con alle spalle una lunga esperienza nella gestione di società sportive. A seguire i componenti del. Davide Bruschi, già medico oncologo IRST Meldola; Bruno Brasini, già dipendente Orogel ein una società che ha operato nel campo del miglioramento genetico in frutticoltura; Patrizia Canzanella, responsabile servizi integrativi alle famiglie e corsi di formazione per adulti presso associazione Alighieri aps dal 2007 ad oggi, già consigliera Techne; Patrizia Fagioli, già insegnante e dal 2015 si dedica al mondo del volontariato partecipando attivamente come consigliera in diverse associazioni; Enzo Riceputi, già funzionario ferrovie dello Stato eBanda Città di Cesena.