Peschiera scatole per la strada All’interno sei cani fatti a pezzi

Peschiera. Durante un normale servizio di pattugliamento del territorio, i "ghisa" hanno rinvenuto alcune scatole di plastica contenenti in totale sei carcasse di altrettanti cani di media taglia. I resti dei poveri animali erano stati fatti a pezzi per essere riposti nelle scatole, abbandonate tra le vie Grandi e 25 Aprile: uno dei contenitori si trovava lungo il ciglio della strada, gli altri erano poco più in là, occultati All’interno di un cespuglio. Il decesso degli animali, secondo una prima verifica, risalirebbe a 12-24 ore prima del rinvenimento. Gli agenti della locale, sotto la regia del comandante Danilo Cilano, hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona per analizzarne i fotogrammi ed estrapolare elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Ilgiorno.it - Peschiera, scatole per la strada. All’interno sei cani fatti a pezzi Leggi su Ilgiorno.it Raccapricciante scoperta, quella fatta ieri dagli agenti della polizia locale di. Durante un normale servizio di pattugliamento del territorio, i "ghisa" hanno rinvenuto alcunedi plastica contenenti in totale sei carcasse di altrettantidi media taglia. I resti dei poveri animali erano statiper essere riposti nelle, abbandonate tra le vie Grandi e 25 Aprile: uno dei contenitori si trovava lungo il ciglio della, gli altri erano poco più in là, occultatidi un cespuglio. Il decesso degli animali, secondo una prima verifica, risalirebbe a 12-24 ore prima del rinvenimento. Gli agenti della locale, sotto la regia del comandante Danilo Cilano, hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona per analizzarne i fotogrammi ed estrapolare elementi utili alla ricostruzione dei

Potrebbe interessarti anche:

Orrore a Peschiera Borromeo : sei cani morti - fatti a pezzi e stipati dentro scatole di plastica

Peschiera Borromeo – Sei carcasse di altrettanti cani di media taglia, sezionate e riposte in alcune scatole di plastica. L’agghiacciante scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, 11 aprile ...

Orrore a Peschiera Borromeo : sei cani morti - fatti a pezzi e gettati in scatole di plastica. “Aberrante”

Peschiera Borromeo – Sei carcasse di altrettanti cani di media taglia, sezionate e riposte in alcune scatole di plastica. L’agghiacciante scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, 11 aprile ...

Dolcetto - scherzetto : 30 chili di hashish nascosti nelle scatole di snack al cioccolato ma la Finanza li trova

Monza – Tre arresti per traffico di sostanze stupefacenti della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza e Brianza, che ha anche sequestrato oltre 30 chilogrammi di hashish e 25.500 euro ...

Peschiera, scatole per la strada. All’interno sei cani fatti a pezzi. Abbandonano sei cani morti negli scatoloni sul ciglio della strada. Orrore a Peschiera Borromeo: sei cani morti, fatti a pezzi e gettati in scatole di plastica. “Aberrante”. Abbandonano sei cani morti negli scatoloni sul ciglio della strada. Orrore a Peschiera Borromeo | sei cani morti fatti a pezzi e stipati dentro scatole di plastica. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è informazione.it:) Orrore a Peschiera Borromeo: sei cani morti, fatti a pezzi e gettati in scatole di plastica. “Aberrante” - La polizia locale di Peschiera Borromeo ha rinvenuto i resti di sei cani all’interno di scatole abbandonate sul ciglio della strada tra via Grandi e via XXV aprile… Leggi ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Orrore a Peschiera Borromeo: sei cani morti, fatti a pezzi e stipati dentro scatole di plastica - L’agghiacciante scoperta è stata fatta dalla polizia locale durante un normale servizio di controllo del territorio. È caccia ai responsabili, il sindaco: “Fatto aberrante” ...