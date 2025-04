Battaglia e paura alla St di Agrate Schlein ai lavoratori a rischio | | Il governo deve fare chiarezza

Battaglia per il lavoro. È quella giusta. Sarà lunga e difficile". Così, ieri Elly Schlein ai cancelli di St ad Agrate. La segretaria del Pd ha incontrato lavoratori e sindacati dopo la presentazione del piano industriale giovedì al ministero delle Imprese, un incontro fissato da tempo. "Speravamo di arrivare in un clima diverso - ha detto - e invece siamo davanti a previsioni fumose, che non danno garanzie sull’occupazione e sulle prospettive di questo stabilimento, il più grosso nel suo campo in Italia. Ed è esattamente questo che chiediamo al governo e alla dirigenza: chiarezza". Con lei, l’ex ministro Andrea Orlando. "Il Gruppo ha beneficiato di investimenti pubblici significativi - ha sottolineato -. Il governo non può far finta di non vedere ciò che sta succedendo. Ilgiorno.it - Battaglia e paura alla St di Agrate. Schlein ai lavoratori a rischio:: "Il governo deve fare chiarezza" Leggi su Ilgiorno.it "Siamo a vostra disposizione. Combatteremo insieme laper il lavoro. È quella giusta. Sarà lunga e difficile". Così, ieri Ellyai cancelli di St ad. La segretaria del Pd ha incontratoe sindacati dopo la presentazione del piano industriale giovedì al ministero delle Imprese, un incontro fissato da tempo. "Speravamo di arrivare in un clima diverso - ha detto - e invece siamo davanti a previsioni fumose, che non danno garanzie sull’occupazione e sulle prospettive di questo stabilimento, il più grosso nel suo campo in Italia. Ed è esattamente questo che chiediamo aldirigenza:". Con lei, l’ex ministro Andrea Orlando. "Il Gruppo ha beneficiato di investimenti pubblici significativi - ha sottolineato -. Ilnon può far finta di non vedere ciò che sta succedendo.

