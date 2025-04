Per un’aria più pulita Iniziano a circolare i primi bus 100% elettrici

primi autobus 100% elettrici. La flotta di Start Romagna compie così altri passi in avanti verso una mobilità sostenibile, con un miglioramento della qualità dell’aria. Si tratta di cinque veicoli ’Karsan full electric’ da 8 metri, di ultima generazione, che saranno impiegati prevalentemente sulle linee 3 e 1: i primi due sono già in funzione sulle strade da alcuni giorni, gli altri tre lo saranno nelle prossime settimane. "Procede il percorso previsto dal nostro piano industriale di dotare le linee urbane di mezzi 100% elettrici – spiega Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna –, con lo scopo di ridurre emissioni inquinanti nelle città. Dopo Ravenna e Rimini, anche Forlì entra quindi nella fase operativa con il graduale inserimento nel corso del 2025 di quindici bus elettrici di varia capienza". Ilrestodelcarlino.it - Per un’aria più pulita. Iniziano a circolare i primi bus 100% elettrici Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sono entrati in servizio, nella rete urbana cittadina, iautobus. La flotta di Start Romagna compie così altri passi in avanti verso una mobilità sostenibile, con un miglioramento della qualità dell’aria. Si tratta di cinque veicoli ’Karsan full electric’ da 8 metri, di ultima generazione, che saranno impiegati prevalentemente sulle linee 3 e 1: idue sono già in funzione sulle strade da alcuni giorni, gli altri tre lo saranno nelle prossime settimane. "Procede il percorso previsto dal nostro piano industriale di dotare le linee urbane di mezzi– spiega Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna –, con lo scopo di ridurre emissioni inquinanti nelle città. Dopo Ravenna e Rimini, anche Forlì entra quindi nella fase operativa con il graduale inserimento nel corso del 2025 di quindici busdi varia capienza".

