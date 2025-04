La rinascita di Mariagrazia | Doppio trapianto di rene così ho ripreso la mia vita

Quando è iniziata questa difficile "avventura"? "Tutto è cominciato quando avevo 13 anni. In seguito ad alcuni accertamenti mi è stata diagnosticata una glomerulonefrite cronica rispetto alla quale si poteva solo rallentarne il decorso, ma niente di più. È iniziata la prima battaglia, anche se sapevo che con il passare del tempo la situazione sarebbe irrimediabilmente peggiorata" Quando è accaduto? "A 18 anni, mentre frequentavo l'ultimo anno del liceo linguistico all'Istituto Gentili di San Ginesio.

