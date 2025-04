Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda

La mostra a Firenze Time for Women! Empowering Visions in 20 Years of the Max Mara Art Prize for Women rende omaggio a due decenni di innovazione artistica e creatività al femminile. Sono esposte le opere delle nove vincitrici del premio dal 2005 a oggi. A Milano, la mostra Art Crimes di Angelo Accardi riflette sui furti nell’arte X Leggi anche › “Caravaggio 2025” a Roma e gli altri eventi da non perdere Ryan Silverman con lo spettacolo The Impossible Man-Houdini Musical Magic celebra il più grande mago di tutti i tempi a 100 anni dalla scomparsa.