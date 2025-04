Turismo l’impatto dei Reali La stima | 2 miliardi di contatti | Eventi promozionali a Londra

Reali inglesi, sembrano aver apprezzato molto la visita alla città. Almeno stando al loro profilo Instagram da 13,2 milioni di follower, dove ieri sera ha fatto la sua comparsa un video col sottofondo di ’Romagna mia’ in cui si vedono i Reali ai banchetti in piazza, tra specialità locali e vino, oltre ai ballerini della scuola Malpassi. Ma immagini della visita in città sono anche in un altro video, mescolate a quelle di Roma in un riassunto del viaggio, e poi foto al museo Byron, sul balcone in piazza del Popolo, a San Vitale, in piazza San Francesco e alla tomba di Dante, tra foto con i mosaici, le autorità, le bellezze della città e la folla che li acclama. E dopo la visita resta il ritorno d’immagine: le foto di Ravenna che rimbalzano in tutto il mondo e in particolare in Regno Unito. Ilrestodelcarlino.it - Turismo, l’impatto dei Reali. La stima: 2 miliardi di contatti: "Eventi promozionali a Londra" Leggi su Ilrestodelcarlino.it La città li ha accolti con entusiasmo. Ma anche loro, iinglesi, sembrano aver apprezzato molto la visita alla città. Almeno stando al loro profilo Instagram da 13,2 milioni di follower, dove ieri sera ha fatto la sua comparsa un video col sottofondo di ’Romagna mia’ in cui si vedono iai banchetti in piazza, tra specialità locali e vino, oltre ai ballerini della scuola Malpassi. Ma immagini della visita in città sono anche in un altro video, mescolate a quelle di Roma in un riassunto del viaggio, e poi foto al museo Byron, sul balcone in piazza del Popolo, a San Vitale, in piazza San Francesco e alla tomba di Dante, tra foto con i mosaici, le autorità, le bellezze della città e la folla che li acclama. E dopo la visita resta il ritorno d’immagine: le foto di Ravenna che rimbalzano in tutto il mondo e in particolare in Regno Unito.

Potrebbe interessarti anche:

I reali Carlo e Camilla e il presidente Mattarella a Ravenna - città tirata a lucido : modifiche alla raccolta dei rifiuti

Ravenna, 8 aprile 2025 – In occasione della visita a Ravenna di Re Carlo III, della Regina Camilla e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevista per giovedì 10 aprile, il Gruppo Hera ...

Carlo e Camilla oggi a Ravenna - l’abbraccio della città ai reali inglesi : la diretta

Ravenna, 10 aprile 2025 – E’ il grande giorno atteso da tanto tempo. I reali inglesi, Re Carlo e la regina Camilla, arrivano in visita a Ravenna (qui il programma). Ieri, intanto, in Parlamento re ...

Wicked : il set LEGO Benvenuti nella Città di Smeraldo in offerta su Amazon

Se avete amato Wicked al cinema vi segnaliamo che il set LEGO Benvenuti nella Città di Smeraldo è attualmente sceso di prezzo su Amazon. Il set LEGO Wicked Benvenuti nella Città di Smeraldo è in ...

2 miliardi di contatti e un +17% per il turismo: quanto vale la visita di Re Carlo e Regina Camilla. Il turismo non genera il 18 per cento del PIL italiano. Turismo, Daniela Santanchè: verso una crescita record nel 2024. L’impatto sul pil è del 18%. Grandi eventi a Perugia: Eurochocolate 2024 fa il boom di turismo rispetto al 2023. Cosa (non) sappiamo sulla ripartenza del turismo in Italia. C'è voglia di turismo sostenibile ma vince ancora quello di massa. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala italpress.com:) Turismo, Manfredi “Serve una legge nazionale per dare reali poteri ai sindaci” - Il tema reale è che in Italia c’è bisogno di una legge che dia i reali poteri ai sindaci per poter pianificare queste cose, io mi auguro che venga fatta perché il turismo è un bene ma va governato”.

(Come riportato da greenreport.it:) Il turismo sostenibile fa bene all’Italia: viaggi in bici, +54% di presenze e impatto da 98 miliardi - Questi dati emergono dal rapporto "Viaggiare con la bici 2025", giunto alla sua quinta edizione e realizzato da Isnart-Unioncamere per l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di ...

(A riportarlo è msn.com:) Turismo, Manfredi “Serve una legge nazionale per dare reali poteri ai sindaci” - Il tema reale è che in Italia c’è bisogno di una legge che dia i reali poteri ai sindaci per poter pianificare queste cose, io mi auguro che venga fatta perché il turismo è un bene ma va ...