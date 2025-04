L’Olivieri prima scuola nelle Marche a sperimentare il metodo Feldenkrais

scuola Olivieri di Pesaro, riconosciuta per il suo approccio all'avanguardia, è l'unica nelle Marche a partecipare al progetto pilota di formazione Feldenkrais per insegnanti. Già avviato con successo in altre regioni, organizzato dall'Associazione Italiana metodo Feldenkrais, che sta completando il processo di accreditamento presso il Miur come ente formatore, il corso punta a migliorare la qualità della didattica e il benessere di docenti e studenti. "E' una pratica che integra movimento, consapevolezza e apprendimento - spiega Marika Zampetti, che vanta oltre vent'anni di esperienza e lavora all'interno della scuola come insegnante di sostegno -. Promuove l'ascolto di sé e degli altri, il rispetto dei propri tempi e stili di apprendimento e una maggiore fiducia nelle proprie capacità.

