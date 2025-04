Lucca verso la nascita di una Expo del Fumetto il ministro Giuli in visita al cantiere

Lucca – Il ministro della cultura, Alessandro Giuli a Lucca ha fatto visita al cantiere dell’Expo del Fumetto accompagnato da Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, insieme al sindaco di Lucca, Mario Pardini e a Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea e alle altre autorità cittadine.Il ministro si è complimentato per la vivacità culturale espressa da Lucca Comics & Games, rinnovando la vicinanza del ministero sia alla manifestazione sia alla città.“È un posto dove già si vede e si prefigura tutto – ha commentato il ministro Giuli – Un progetto formidabile. La vitalità di questi cantieri dimostra vitalità culturale della città. Tutti gli impegni presi sull’Expo del Fumetto verranno onorati convintamente dal ministero e dai soggetti contraenti della futura Fondazione. Leggi su Corrieretoscano.it – Ildella cultura, Alessandroha fattoaldell’delaccompagnato da Emanuele Vietina, direttore diComics & Games, insieme al sindaco di, Mario Pardini e a Nicola Lucchesi, amministratore unico diCrea e alle altre autorità cittadine.Ilsi è complimentato per la vivacità culturale espressa daComics & Games, rinnovando la vicinanza del ministero sia alla manifestazione sia alla città.“È un posto dove già si vede e si prefigura tutto – ha commentato il– Un progetto formidabile. La vitalità di questi cantieri dimostra vitalità culturale della città. Tutti gli impegni presi sull’delverranno onorati convintamente dal ministero e dai soggetti contraenti della futura Fondazione.

