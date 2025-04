Giani è pronto al bis Elly frena per Furfaro Ma in Toscana è rivolta

Giani e sostituirlo con il fedelissimo Emiliano Fossi, segretario regionale del partito. Fossi, già sindaco di un Comune dell'hinterland fiorentino, scherzosamente è chiamato dagli amici: «Io vorrei, non vorrei ma se vuoi». In poche parole è tentato dall'impresa ed al tempo stesso è consapevole dei rischi di una operazione così spericolata. La «genialata» di Elly Schlein prevede due passaggi: una richiesta esplicita di discontinuità del M5S (oggi a Prato la decisione con Giuseppe Conte), e un eventuale posticipo del turno regionale disposto dal Governo, in pratica da ottobre alla prossima primavera. Lui, il governatore, ha già adottato le contromisure: una richiesta al ministro Piantedosi di anticipare le elezioni da ottobre a settembre, per «probabili eventi climatici avversi». Iltempo.it - Giani è pronto al bis, Elly frena per Furfaro. Ma in Toscana è rivolta Leggi su Iltempo.it Nazareno last minute, «o lo scalziamo ora o ce lo teniamo per altri 5 anni». Così da qualche settimana il Pd discute un piano scabroso: silurare in corsa il governatore Eugenioe sostituirlo con il fedelissimo Emiliano Fossi, segretario regionale del partito. Fossi, già sindaco di un Comune dell'hinterland fiorentino, scherzosamente è chiamato dagli amici: «Io vorrei, non vorrei ma se vuoi». In poche parole è tentato dall'impresa ed al tempo stesso è consapevole dei rischi di una operazione così spericolata. La «genialata» diSchlein prevede due passaggi: una richiesta esplicita di discontinuità del M5S (oggi a Prato la decisione con Giuseppe Conte), e un eventuale posticipo del turno regionale disposto dal Governo, in pratica da ottobre alla prossima primavera. Lui, il governatore, ha già adottato le contromisure: una richiesta al ministro Piantedosi di anticipare le elezioni da ottobre a settembre, per «probabili eventi climatici avversi».

