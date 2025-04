Argentinamld da Banca monmdiale e Bid

Banca Mondiale e della Banca Interamericana per lo Sviluppo (Bid) che metteranno rispettivamente a disposizione del governo di Javier Milei un prestito da 12 e uno da 10 miliardi di dollari. Altri 20 miliardi che si aggiungono ai 20 mld del Fmi per la modernizzazione dell'Argentina e il sostegno al governo Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.20 Dopo il Fmi altre due istituzioni di credito multilaterale hanno annunciato un consistente pacchetto di aiuti per l'Argentina. Si tratta dellaMondiale e dellaInteramericana per lo Sviluppo (Bid) che metteranno rispettivamente a disposizione del governo di Javier Milei un prestito da 12 e uno da 10 miliardi di dollari. Altri 20 miliardi che si aggiungono ai 20 mld del Fmi per la modernizzazione dell'Argentina e il sostegno al governo

Potrebbe interessarti anche:

Cassa Centrale Banca assunzioni : 600 nuovi posti di lavoro entro il 2027

Cassa Centrale Banca ha annunciato un’importante campagna di assunzioni che porterà all’inserimento di 600 nuove risorse entro il 2027. Il nuovo Piano Strategico 2025-2027 punta a rafforzare ...

Banca d'Italia riduce le stime del Pil per il 2025-2027 a causa delle politiche commerciali

La Banca d'Italia taglia le stime sul Pil "soprattutto" per effetto "dell'inasprimento delle politiche commerciali": il +0,8% previsto a dicembre scorso per il 2025 cala a +0,6%, mentre per il 2026 ...

Banca d'Italia riduce stime Pil 2025-2027 per inasprimento politiche commerciali

La Banca d'Italia taglia le stime sul Pil "soprattutto" per effetto "dell'inasprimento delle politiche commerciali": il +0,8% previsto a dicembre scorso per il 2025 cala a +0,6%, mentre per il 2026 ...

(Come riferisce servizitelevideo.rai.it:) Argentina,mld da Banca monmdiale e Bid - 7.20 Argentina,mld da Banca monmdiale e Bid Dopo il Fmi altre due istituzioni di credito multilaterale hanno annunciato un consistente pacchetto di aiuti per l'Argentina. Si tratta della Banca Mondial ...

() Anche Banca mondiale e Bid annunciano crediti per l'Argentina - Dopo il Fondo Monetario Internazionale altre due istituzioni di credito multilaterale hanno annunciato un consistente pacchetto di aiuti per l'Argentina. (ANSA) ...