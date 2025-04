Sovraffollamento nelle carceri | è ancora emergenza

Sovraffollamento nelle carceri: è ancora emergenza. L'accento cade proprio sull'avverbio 'ancora' sul quale piomba e si misura tutto il peso di quello che più di un problema ha assunto le dimensioni di un dramma del quale si è ampiamente parlato giovedì nel corso di un convegno promosso dall'associazione 'Uniti nel Fare' presieduta da Renata Polverini.

Al via il convegno "Sovraffollamento nelle carceri : è ancora emergenza"

Si è svolta a Roma a piazza Montecitorio presso Ceo for Life il convegno al via SOVRAFFOLLAMENTO NELLE CARCERI: È ANCORA EMERGENZA, il convegno promosso dall’Associazione Uniti nel Fare presieduta ...

Huawei gate - slitta ancora estradizione assistente Martusciello : dossier sulle carceri in Belgio

Salta ancora l'estradizione di Lucia Simeone, l'assistente dell'europarlamentare Fulvio Martusciello arrestata in un B&B di Santa Maria Capua Vetere, su mandato della procura belga, nell'ambito ...

Gaza - almeno 160 operatori sanitari sono ancora rinchiusi nelle carceri di Israele. Lo denuncia Healthcare Workers Watch - puntando il dito contro Benjamin Netanyahu

Almeno 160 operatori sanitari di Gaza, tra cui più di 20 medici, sarebbero ancora rinchiusi in strutture di detenzione israeliane, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso profonda ...

