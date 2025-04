Il progetto Leroy Merlin all' ex Macello non decolla i dubbi di Confesercenti

Leroy Merlin? E che ne è delle politiche a favore dei negozi di vicinato? "Lo scorso ottobre era stata diffusa la notizia dell'imminente apertura dei cantieri per la realizzazione del nuovo punto vendita Leroy Merlin, con avvio dei lavori previsto per il mese di aprile.

