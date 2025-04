Sport in tv oggi sabato 12 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

oggi sabato 12 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Abbuffata totale per gli appassionati di motori: qualifiche del GP del Bahrain per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP del Qatar per la MotoGP, qualifiche e gara-1 per il GP d’Olanda per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con l’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi e la Parigi-Roubaix femminile (domani ci sarà l’appuntamento maschile con l’Inferno del Nord).Da non perdere le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, Dove Lorenzo Musetti affronterà l’australiano Alex de Minaur. Da seguire la prima giornata degli Europei di atletica su strada: spazio alle mezze maratone, l’Italia proverà a stupire con Yohanes Chiappinelli. Sempre per l’atletica ci sarà anche una tappa del World Continental Tour a Gaborone con Leonardo Fabbri e ZaneWeir. Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 12 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi su Oasport.it 12ci aspetta una giornata ricca di. Abbuffata totale per gli appassionati di motori: qualifiche del GP del Bahrain per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP del Qatar per la MotoGP, qualifiche e gara-1 per il GP d’Olanda per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con l’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi e la Parigi-Roubaix femminile (domani ci sarà l’appuntamento maschile con l’Inferno del Nord).Da non perdere le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo,Lorenzo Musetti affronterà l’australiano Alex de Minaur. Da seguire la prima giornata degli Europei di atletica su strada: spazio alle mezze maratone, l’Italia proverà a stupire con Yohanes Chiappinelli. Sempre per l’atletica ci sarà anche una tappa del World Continental Tour a Gaborone con Leonardo Fabbri e ZaneWeir.

