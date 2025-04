Star Wars | Tony Gilroy rivela che è in fase di sviluppo un progetto horror della saga?

della serie Andor, Tony Gilroy, sembra aver svelato che è in fase di sviluppo un progetto horror legato alla saga di Star Wars. Tony Gilroy, il creatore della serie Andor, sembra aver rivelato che è in fase di sviluppo un film horror della saga di Star Wars tra le fila di Lucasfilm. Il filmmaker, durante un'intervista rilasciata a Business Insider, ha infatti risposto a una domanda riguardante i prossimi progetti ambientati nell'universo creato da George Lucas. Un nuovo film di Star Wars in arrivo? A chi gli ha chiesto se sarebbe interessato a dirigere un horror per Lucasfilm e Disney che espanda la storia di Star Wars, Tony Gilroy ha risposto: "Lo stanno facendo. Penso lo faranno. Credo che quel film sia in . Movieplayer.it - Star Wars: Tony Gilroy rivela che è in fase di sviluppo un progetto horror della saga? Leggi su Movieplayer.it Il creatoreserie Andor,, sembra aver svelato che è indiunlegato alladi, il creatoreserie Andor, sembra averto che è indiun filmditra le fila di Lucasfilm. Il filmmaker, durante un'intervista rilasciata a Business Insider, ha infatti risposto a una domanda riguardante i prossimi progetti ambientati nell'universo creato da George Lucas. Un nuovo film diin arrivo? A chi gli ha chiesto se sarebbe interessato a dirigere unper Lucasfilm e Disney che espanda la storia diha risposto: "Lo stanno facendo. Penso lo faranno. Credo che quel film sia in .

Potrebbe interessarti anche:

Andor Stagione 2 - secondo Tony Gilroy “senza Baby Yoda non ci sarebbe stato Andor”

Andor Stagione 2, secondo Tony Gilroy “senza Baby Yoda non ci sarebbe stato Andor” Andor non è una tipica serie TV di Star Wars. Certo, è certamente il prequel di Rogue One: A Star Wars Story, ma è ...

Andor - per Tony Gilroy il successo dello show va a The Mandalorian : "Senza Baby Yoda - Andor non ci sarebbe"

Lo showrunner di Andor, Tony Gilroy, ha spiegato quanto The Mandalorian sia stato importante per il successo della serie di Star Wars, spiegando anche come abbia ben collegato il suo prequel, Rogue ...

Tony Gilroy non farà pubblicare gli script di Andor : "Aiuterebbero l'Intelligenza Artificiale"

Il regista Tony Gilory ha raccontato per quale motivo legato alla nuova tecnologia ha cambiato idea sulla pubblicazione degli script di Andor. Tony Gilroy, creatore di Andor, ha svelato che non ha ...

Star Wars: Tony Gilroy rivela che è in fase di sviluppo un progetto horror della saga?. Andor, rischio Tony Gilroy: stava per svelare i segreti della prima versione di Rogue One. Andor: Tony Gilroy vorrebbe esplorare nuovi generi in Star Wars. La strana regola di non poter mostrare bagni in Star Wars: il racconto di Tony Gilroy. Tony Gilroy spinge Star Wars verso nuovi territori: “Facciamo un horror o una sitcom”. "Andor il Gesù di Guerre Stellari". Le dichiarazioni di Tony Gilroy. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) Star Wars: Tony Gilroy rivela che è in fase di sviluppo un progetto horror della saga? - Tony Gilroy, il creatore della serie Andor, sembra aver rivelato che è in fase di sviluppo un film horror della saga di Star Wars tra le fila di Lucasfilm. Il filmmaker, durante un'intervista rilascia ...

(Il quotidiano ecodelcinema.com ha riportato che:) Star Wars: possibile film horror in arrivo? Le dichiarazioni di Tony Gilroy - Tony Gilroy, showrunner di "Andor", ha rivelato che un film horror ambientato nell'universo di "Star Wars" potrebbe essere in lavorazione, suscitando entusiasmo e curiosità tra i fan.

(Ne dà notizia cinema.everyeye.it:) Star Wars, a sorpresa arriva il film horror! L'annuncio dello showrunner di Andor - L'autore di Andor Tony Gilroy ha confermato a sorpresa l'arrivo di un film horror ambientato nell'universo di Star Wars ...