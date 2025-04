Zingaretti in tour a Cori Cisterna ed Aprilia

Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, ed ex Presidente della Regione Lazio, sarà in visita nella provincia di Latina per una serie di incontri.La giornata inizierà a Cori, con un momento conviviale e di confronto con gli amministratori PD del comprensorio lepino, organizzato in collaborazione con il consigliere regionale Salvatore La Penna. A seguire, il programma prevede alcune visite aziendali e una riunione a Cisterna con il circolo locale del Partito Democratico, il sindaco Valentino Mantini e l'amministrazione comunale.Alle ore 18.00 si terrà un appuntamento pubblico ad Aprilia, presso "Il Pidocchietto" in via dei Lauri. L'evento sarà presieduto dal nuovo segretario di Circolo, Davide Zingaretti, ed è prevista la presenza anche del segretario regionale, Daniele Leodori.

