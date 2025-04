Figlio con disabilità gravissima illegittimo il diniego dell' assegno di cura

della Campania (Sezione VI), in una sentenza destinata a far discutere, ha accolto il ricorso proposto da due genitori di Sant'Arpino in nome e per conto del proprio Figlio minore affetto da disabilità gravissima, censurando apertamente i criteri adottati. Casertanews.it - Figlio con disabilità gravissima, "illegittimo il diniego dell'assegno di cura" Leggi su Casertanews.it Il Tribunale Amministrativo Regionalea Campania (Sezione VI), in una sentenza destinata a far discutere, ha accolto il ricorso proposto da due genitori di Sant'Arpino in nome e per conto del propriominore affetto da, censurando apertamente i criteri adottati.

