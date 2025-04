Qualcuno non ha capito un dazio

Qualcuno non ha capito un dazio di questa storia. La questione al centro del complesso scacchiere diplomatico in corso 24 ore su 24 fra Usa e Ue riguarda proprio il ruolo della Cina nella «conquista» del Nord Africa e delle infrastrutture strategiche europee. Un destino segnato se l'America, non ritrovando più un alleato serio nei 27, scegliesse il disimpegno da quelle aree. Iltempo.it - Qualcuno non ha capito un dazio Leggi su Iltempo.it Nelle more del surreale dibattito italiano, dove la sinistra racconta quella dell'orso e spiega al mondo cosa dovrebbe fare Donald Trump e quanto sono idioti tutti gli americani che l'hanno votato e chiunque anche solo osi immaginare che la Casa Bianca abbia una qualsivoglia strategia per smuovere questo Occidente impoverito e immobile, l'ultima trovata è quella del premier socialista spagnolo. Andare in Cina a trattare mentre Giorgia Meloni è attesa a Washington. Perchénon haundi questa storia. La questione al centro del complesso scacchiere diplomatico in corso 24 ore su 24 fra Usa e Ue riguarda proprio il ruolo della Cina nella «conquista» del Nord Africa e delle infrastrutture strategiche europee. Un destino segnato se l'America, non ritrovando più un alleato serio nei 27, scegliesse il disimpegno da quelle aree.

