Ilrestodelcarlino.it - Dalla chiesa di Spelonga al museo, riaprono i luoghi feriti dal terremoto

Ladi Sant’Agata ae ildiocesano di Montedinove. Sono questi i dueche verranno riaperti oggidiocesi ascolana. Si inizia alle 16, quando sarà restituita al culto laparrocchiale di Sant’Agata nel territorio di Arquata, struttura inagibile dal sisma del 2016 e successivamente restaurata con i fondi dell’8x1000 della presidenza del Consiglio dei ministri. È stato elaborato un progetto di consolidamento e miglioramento sismico che ha riguardato l’intero immobile con interventi particolari realizzati per la facciata e il campanile. Anche diversi elementi interni e pregevoli affreschi sono stati con l’occasione recuperati. Si proseguirà alle 19 con l’inaugurazione presso l’Oratorio del Rosario in piazza del Duca deldi Arte Sacra di Montedinove. "Questa rappresenta una vera e propria rinascita per il nostro territorio – spiega Paola Di Girolami, direttrice dei Musei Sistini –.