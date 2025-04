LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | sfida sui millesimi tra Bagnaia e Marquez con qualifiche e Sprint

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Per quanto visto nella giornata di ieri, a Lusail la tavola sembra apparecchiata per il primo vero duello ravvicinato da compagni di squadra tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez.I due piloti ufficiali Ducati hanno destato un’ottima impressione nei turni del venerdì soprattutto a LIVEllo di passo con gomme medie, quindi vanno considerati i favoriti principali per la vittoria in vista della Sprint Race odierna. Sul giro secco in qualifica c’è forse maggiore equilibrio e potrebbero inserirsi altri protagonisti come il leader del campionato Alex Marquez ed i ducatisti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: sfida sui millesimi tra Bagnaia e Marquez con qualifiche e Sprint Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellee delladel Gran Premio del, valevole come quarto capitolo stagionale del Mondiale. Per quanto visto nella giornata di ieri, a Lusail la tavola sembra apparecchiata per il primo vero duello ravvicinato da compagni di squadra tra Francescoe Marc.I due piloti ufficiali Ducati hanno destato un’ottima impressione nei turni del venerdì soprattutto allo di passo con gomme medie, quindi vanno considerati i favoriti principali per la vittoria in vista dellaRace odierna. Sul giro secco in qualifica c’è forse maggiore equilibrio e potrebbero inserirsi altri protagonisti come il leader del campionato Alexed i ducatisti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

