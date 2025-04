Kolo Muani Juve l’illusione della conferma in bianconero è sempre più lontana | l’indiscrezione conferma quello scenario!

JuventusNews24Kolo Muani Juve, l’attaccante di proprietà del PSG potrebbe lasciare la Vecchia Signora. Il suo riscatto è sempre più lontano: ecco come stanno le cose!Il futuro di Randal Kolo Muani è sempre più distante dalla Juve. L’attaccante francese di proprietà del PSG potrebbe ritornare alla base dopo un buonissimo avvio del prestito tra le fila bianconere. A rivelarlo ci ha pensato l’edizione online di Sport Mediaset.Stando a quanto asserito dalla predetta redazione, la Vecchia Signora non vorrebbe puntare sull’attaccante francese: il calo di rendimento dell’ultimo periodo è stato tanto drastico quanto evidente e ha convinto la dirigenza a mollare la presa.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, l’illusione della conferma in bianconero è sempre più lontana: l’indiscrezione conferma quello scenario! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, l’attaccante di proprietà del PSG potrebbe lasciare la Vecchia Signora. Il suo riscatto èpiù lontano: ecco come stanno le cose!Il futuro di Randalpiù distante dalla. L’attaccante francese di proprietà del PSG potrebbe ritornare alla base dopo un buonissimo avvio del prestito tra le fila bianconere. A rivelarlo ci ha pensato l’edizione online di Sport Mediaset.Stando a quanto asserito dalla predetta redazione, la Vecchia Signora non vorrebbe puntare sull’attaccante francese: il calo di rendimento dell’ultimo periodo è stato tanto drastico quanto evidente e ha convinto la dirigenza a mollare la presa.Leggi suntusnews24.com

Kolo Muani Juve, la conferma in bianconero è lontana!. Kolo Muani ancora in Serie A: scelta la grande rivale della Juve. Vlahovic chi? Kolo Muani tocca 6 palloni e poi segna al Napoli: si è già preso la Juve. Kolo Muani funziona a metà: il gol è importante, ma è una punta... arrotondata. Kolo Muani, l’insidia che disturba la Juve. Vlahovic via a gennaio?. Dall'illusione scudetto all'incubo: per la Juve un'umiliazione che segna il destino di Motta. Ne parlano su altre fonti

