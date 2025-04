Laspunta.it - Maria Villano espone opere inedite a Formia

Dal 14 al 23 aprile 2025, nello Spazio Espositivo del Punto IAT (Palazzo Comunale di),una serie di teledel biennio 1985-86, a cura di “Koinè salotto culturale”. Le, raccolte sotto il titolo Monocromi, si contraddistinguono per un’unica gamma cromatica, in particolare una dominante blu, che suggerisce rarefazione, silenzio e sospensione.L’artista, attiva tra pittura e scultura fin dagli anni Ottanta, esplora in queste tele il concetto di “vuoto pieno di senso”, ispirandosi alla dottrina buddhista della vacuità. Le forme fluttuanti – stellari, elicoidali, campaniformi – emergono da uno spazio siderale, in bilico tra luce e ombra, tra essere e non-essere.Come affermava il collezionista Giuseppe Panza di Biumo, il monocromo può rivelarsi «una traccia di infinito che si materializza».