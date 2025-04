Valle del Sacco e cancro al seno Il convegno a Frosinone

Valle del Sacco e cancro al seno. Le ragioni, la prevenzione, la consapevolezza.”Un incontro di particolare importanza proprio per quello che significa la Valle del Sacco e quello che ha subito soprattutto il fiume Sacco, ma ancora di più le ricadute che l’inquinamento ha prodotto soprattutto tra le donne e i tumori al seno. Laspunta.it - Valle del Sacco e cancro al seno. Il convegno a Frosinone Leggi su Laspunta.it La prevenzione è l’arma in più per scongiurare e sconfiggere i tumori. In questi ultimi decenni molto si è fatto su questo versante e sulla ricerca, ma ancora tanto si può fare, soprattutto se la prevenzione fosse quanto più accessibile a tutti e su questo versante i manager delle ASL bene farebbero ad investire.Il vecchio adagio prevenire è meglio che curare, è sempre di più attuale, anche perché la prevenzione aiuta anche a fare risparmiare soldi sulle cure ospedaliere.Proprio sul tema della prevenzione è incentrato l’incontro di questa mattina, che si terrà presso la sala conferenze della Cassa Edile dal titolo “delal. Le ragioni, la prevenzione, la consapevolezza.”Un incontro di particolare importanza proprio per quello che significa ladele quello che ha subito soprattutto il fiume, ma ancora di più le ricadute che l’inquinamento ha prodotto soprattutto tra le donne e i tumori al

Potrebbe interessarti anche:

Prevenzione del rischio idrogeologico : pulizia dei canali in sei Comuni della Bassa Valle

Con l'approvazione del progetto esecutivo è pronto a partire l'intervento di manutenzione straordinaria dei canali del reticolo idrico minore nei Comuni di Cosio Valtellino, Mantello, Rogolo, ...

Sicurezza pubblica e prevenzione delle truffe - l'Arma dei Carabinieri incontra il quartiere Valle Ferrovia

Sicurezza pubblica e prevenzione delle truffe, con particolare attenzione alla protezione della popolazione anziana. Saranno questi i temi dell’incontro aperto al pubblico che si terrà domani, ...

Giù le temperature e in Valle arriva la neve : fiocchi alla Roncola - Costa Valle Imagna e Valcava

Giù le temperature e in Valle arriva la neve. Una spruzzata, non molti centimetri, ma tanto basta per far cambiare il panorama e imbiancare le montagne. E mentre sulla maggior parte della provincia ...

Valle del Sacco e cancro al seno, ragioni prevenzione e consapevolezza. La denuncia: "Ospedale Valle del Sacco, i Sindaci progettano di scaricare altro cemento nel territorio". Asma, BPCO e malattie cardiache: Valle del Sacco peggio della Terra dei Fuochi. L’appello a Speranza. Valle del Sacco e tumori. Nuovo rapporto sugli effetti dell'inquinamento nel Sin. Valle del Sacco, a che punto è l'indagine epidemiologica sulla popolazione?. Aumento tumori aggressivi nelle giovani donne. Oltre al cancro al pancreas, mieloma e neoplasie del colon-retto. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da ciociariaoggi.it:) Valle del Sacco, diminuiscono gli inquinanti - I risultati della sorveglianza indicano un calo della contaminazione. Fattore di rischio l’uso dell’acqua dei pozzi per mangiare, bere, lavarsi e irrigare ...

(Stando a quanto scrive quotidianosanita.it:) Comunicare ambiente e salute: rischi, salute e prevenzione nel SIN Valle del Sacco… e non solo - Il Programma di valutazione epidemiologica della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Valle del Sacco - INDACO ... Tumori), dedicato al tema della comunicazione del rischio ...

(Come indicato da quotidianosanita.it:) Cancro. Piemonte e Valle d’Aosta. Nasce la Rete per la Prevenzione, con il Codice Europeo fino al 50% in meno di nuove diagnosi - Grazie al nuovo Codice Europeo contro il Cancro, ogni anno, in Piemonte e Valle d’Aosta si potrebbero evitare quasi la metà dei 33 mila nuovi casi di cancro diagnosticati. Nasce la Rete per la ...