Illegali i manifesti Pro vita su Lgbtqia+

manifesti discriminatori, che la destra dietro le associazioni pro-vita sta continuando a proporre sui territori della nostra regione". "La comunità Lgbtqia+ – afferma SI – ha il diritto di esistere, con la complessità che andrebbe conosciuta. Chi la attacca non conosce, non rispetta le libertà individuali che dobbiamo continuare a garantire e non può avere spazio nelle nostre comunità, concettualmente e legalmente". Ilrestodelcarlino.it - "Illegali i manifesti. Pro vita su Lgbtqia+" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sinistra Italiana interviene su quelle che definisce "le crescenti richieste di affissione didiscriminatori, che la destra dietro le associazioni pro-sta continuando a proporre sui territori della nostra regione". "La comunità– afferma SI – ha il diritto di esistere, con la complessità che andrebbe conosciuta. Chi la attacca non conosce, non rispetta le libertà individuali che dobbiamo continuare a garantire e non può avere spazio nelle nostre comunità, concettualmente e legalmente".

Potrebbe interessarti anche:

Manifesti Pro Vita & Famiglia a Roma : così i bambini vengono usati per veicolare odio e discriminazione da chi grida di volerli «tutelare»

Il Comune di Roma ha ordinato l'immediata rimozione della campagna comparsa nelle strade della capitale e pronta a sbarcare in altre città italiane

Manifesti vietati contro l'ideologia gender - Pro Vita & Famiglia : "Non ci faremo intimidire da questa censura"

La decisione della giunta comunale di Rimini e della Ravenna Entrate Spa di "vietare l'affissione dei manifesti contro l'ideologia gender sono un atto di censura inaccettabile, che limita la ...

La Roma arcobaleno di Gualtieri oscura la campagna di Pro Vita : manifesti anti-gender rimossi e vandalizzati

Non hanno resistito nemmeno una giornata. I cinquanta manifesti affissi a Roma da Pro Vita & Famiglia per la campagna “Mio Figlio No”, in difesa della libertà educativa dei genitori e contro ...

Manifesti anti-LGBT in giro per l’Italia. Sono illegali, ecco cosa fare se ne vedete uno. Roma, manifesti di Pro Vita per chiedere una legge omotransfobica sulla scuola al governo Meloni. Europee, ecco i candidati del Lazio che hanno firmato il manifesto anti-abortista dei Pro Vita. Manifesti sulla 'teoria gender', Pro Vita: "Nessuna violenza nel nostro messaggio, vogliamo tutelare i bambini". Manifesti anti-gender a Sondrio: "La nostra è una battaglia di civiltà". Perboni (PV&F Bologna): «Da sindaco Lepore intolleranza anti democratica verso nostri manifesti sul gender». Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di msn.com:) "Illegali i manifesti. Pro vita su Lgbtqia+" - Sinistra Italiana interviene su quelle che definisce "le crescenti richieste di affissione di manifesti discriminatori, che la destra dietro ...

(Da quanto emerge da gay.it:) Manifesti anti-LGBT in giro per l’Italia. Sono illegali, ecco cosa fare se ne vedete uno - L'appello di Cathy La Torre: "Adesso basta. Rimbocchiamoci le mani. Segnalateli. Pretendete che vengano rimossi. Perché se chi dovrebbe far rispettare la legge chiude gli occhi, tocca a noi aprirli be ...

(Stando a quanto scrive vanityfair.it:) Manifesti Pro Vita & Famiglia a Roma: così i bambini vengono usati per veicolare odio e discriminazione da chi grida di volerli «tutelare» - Il Comune di Roma ha ordinato l'immediata rimozione della campagna comparsa nelle strade della capitale e pronta a sbarcare in altre città italiane ...