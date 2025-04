Dazi Schlein | Bene sospensione ma i pericoli non sono sventati

sospensione, Bene, ma non pensiamo che i pericoli siano sventati, perché il governo ha sottovalutato come anche solo nei mesi precedenti al 2 aprile, l’annuncio di Dazi avesse già fermato commesse, frenato investimenti e causato grande incertezza e danno alle aziende italiane. Non è che per amicizia ci si può fare trovare impreparati”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, al suo arrivo al Salone del Mobile di Milano.E a proposito dell’imminente visita di Meloni negli Usa, Schlein ha detto: “Quando si ha davanti un Paese alleato dal dopoguerra bisogna avere la schiena dritta e il coraggio di dire basta e dire ‘ti sbagli’ quando si sta sbagliando. Purtroppo è quello che non abbiamo visto in questi mesi. Nonostante le amicizie manifestate e tanto sbandierate, abbiamo visto un governo incapace di reagire agli attacchi alla Ue e persino alle minacce, e che non è stato in grado di contraddire Trump e ha fatto trovare il Paese fortemente impreparato a queste sfide”. Lopinionista.it - Dazi, Schlein: “Bene sospensione, ma i pericoli non sono sventati” Leggi su Lopinionista.it RHO (MILANO) – “Ora c’è stato un annuncio di, ma non pensiamo che isiano, perché il governo ha sottovalutato come anche solo nei mesi precedenti al 2 aprile, l’annuncio diavesse già fermato commesse, frenato investimenti e causato grande incertezza e danno alle aziende italiane. Non è che per amicizia ci si può fare trovare impreparati”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly, al suo arrivo al Salone del Mobile di Milano.E a proposito dell’imminente visita di Meloni negli Usa,ha detto: “Quando si ha davanti un Paese alleato dal dopoguerra bisogna avere la schiena dritta e il coraggio di dire basta e dire ‘ti sbagli’ quando si sta sbagliando. Purtroppo è quello che non abbiamo visto in questi mesi. Nonostante le amicizie manifestate e tanto sbandierate, abbiamo visto un governo incapace di reagire agli attacchi alla Ue e persino alle minacce, e che non è stato in grado di contraddire Trump e ha fatto trovare il Paese fortemente impreparato a queste sfide”.

