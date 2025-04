Dove vedere la MotoGP oggi in tv | orari 12 aprile programma streaming guida TV8 e Sky

oggi, sabato 12 aprile, sarà una giornata molto intensa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Lusail, in Qatar, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race. Saranno in palio punti di questo campionato, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica.LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MotoGP ALLE 14.00, 14.40 E 19.00Si prospetta, quindi, una sfida molto interessante e aperta a qualsiasi risultato dal momento che tutti i primattori della pista dovranno adattarsi alle differenti condizioni. In MotoGP il duello atteso è tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Pecco vorrà far valere il feeling su questa pista, ma Marc non vorrà cedere ed è intenzionato a rendere la vita durissima al proprio team-mate.

