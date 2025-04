Almanacco del 12-04-2025

Almanacco del giorno https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/italiastampa/2025/04/12/filef072d629-4a11-45ec-a162-258a077b4235Almanacco120425.mp3 Romadailynews.it - Almanacco del 12-04-2025 Leggi su Romadailynews.it al sacco del giorno venerdì 28 marzo Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Sisto papà i nativi oggi il di Gaga Raffaello Sanzio Guido Carli Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri di oggi buon compleanno lo facciamo ad Ezio amica Isabella Gianluca Lucia salutiamo anche Raffaella Antonietta e Ornella buona giornata anche a Cristina e iniziamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 28 marzo 1959 quando la Cina e te fine all'indipendenza del Tibet Noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata rimanete con noidel giorno https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/italiastampa//04/12/filef072d629-4a11-45ec-a162-258a077b4235120425.mp3

